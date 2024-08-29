Роналду о неудачах: «После поражения от Франции на Евро я приходил в себя два дня, а на третий вернулся к тренировкам, потому что еще есть что показать. Надо постоянно работать»

"Некоторые матчи и некоторые моменты расстраивают сильнее. Например, [прийти в себя] после поражения от Франции по пенальти заняло два дня — это особенный момент, давление, но не более того. На третий день ты возвращаешься к тренировкам, работаешь, потому что тебе еще есть что показать. Понимаете?
Жизнь продолжается, нельзя жить прошлым. Ты постоянно сталкиваешься с болью, неопределенностью, но нужно постоянно работать. Неважно, что происходит — нужно просто продолжать. Так я смотрю на жизнь и на футбол в частности", — сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.