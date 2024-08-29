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Александр Овечкин: «Динамо» хорошо играет в первых турах РПЛ. Болею за родной клуб и верю в чемпионство"

«Динамо» в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов.

Источник: Sports.Ru

Болею за родной клуб и верю в чемпионство«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.