Александр Овечкин: «Динамо» хорошо играет в первых турах РПЛ. Болею за родной клуб и верю в чемпионство"

Болею за родной клуб и верю в чемпионство«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.
«Динамо» в первых шести турах РПЛ показывает хорошую игру. Видел игру с «Краснодаром», было много моментов.
Болею за родной клуб и верю в чемпионство«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых, он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.