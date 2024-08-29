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Роналду об ответственности: «Я никогда не был трусом — если я промахнусь, то пробью во второй и в третий раз. Некоторые не хотят бить пенальти — Криштиану никогда так не поступи

"Я никогда не буду уклоняться [от ответственности], и я был таким еще с юности. Я не трус. Я понимаю, что некоторые не хотят бить пенальти, потому что не чувствуют уверенности, и это нормально. Я уважаю это, но Криштиану никогда так не поступит.
Источник: Sports.Ru

"Я никогда не буду уклоняться [от ответственности], и я был таким еще с юности. Я не трус. Я понимаю, что некоторые не хотят бить пенальти, потому что не чувствуют уверенности, и это нормально. Я уважаю это, но Криштиану никогда так не поступит. Никогда. Даже если я промахнусь с первой попытки, я буду бить в следующий раз. Если потерплю неудачу — пробью в третий раз.

Я не боюсь. Но люди всегда склонны преувеличивать негативные моменты. Если вы спросите меня — я хочу забивать, но что, если в каком-то матче этого не случится? Мне надо заплакать? Фанаты меня любят, и в этом моя мотивация продолжать играть. Никто не отнимет у меня этого", — сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.