Роналду об ответственности: «Я никогда не был трусом — если я промахнусь, то пробью во второй и в третий раз. Некоторые не хотят бить пенальти — Криштиану никогда так не поступи

"Я никогда не буду уклоняться [от ответственности], и я был таким еще с юности. Я не трус. Я понимаю, что некоторые не хотят бить пенальти, потому что не чувствуют уверенности, и это нормально. Я уважаю это, но Криштиану никогда так не поступит. Никогда. Даже если я промахнусь с первой попытки, я буду бить в следующий раз. Если потерплю неудачу — пробью в третий раз.