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Гонду о кумирах: «Месси — образец для любого аргентинца, вдохновение для всей нации. По позиции нравится следить за Холандом»

"Как и у любого аргентинца, конечно же, образец для подражания, пример для вдохновения, для всей страны, для всей нации, — Лионель Месси.

Источник: Sports.Ru

Если говорить непосредственно по позиции, то мне нравится следить за Эрлингом Холандом. Стараюсь смотреть, что-то брать для себя, чему-то учиться«, — сказал нападающий “Зенита”.

Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита».