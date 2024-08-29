Криштиану Роналду: «Победы в ЛЧ и голы — как кетчуп: как только откроешь, они льются»

Конечно, я также должен упомянуть «Реал», потому что там я выиграл [ЛЧ] 4 раза. В тот период я был самым дорогим игроком мира, и на нас оказывалось давление: «Когда, когда вы выиграете Лигу чемпионов?» У нас ушло на это 6 лет.