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Мартино об ожиданиях от «Интер Майами»: «То, что Месси, Суарес, Альба и Бускетс в составе, обязывает нас побеждать. Раньше от команд МЛС не требовали побед, но теперь вижу это здесь»

Главный тренер американского клуба заявил, что наличие в составе Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серджи Бускетса обязывает команду выиграть Кубок МЛС. «Интер Майами» сыграет в плей-офф турнира в октябре и ноябре.

Источник: Sports.Ru

"Тот факт, что они есть в этой команде, накладывает на нас явное обязательство победить.

За все время в МЛС я никогда не видел команд, от которых требовали бы побед. Я редко видел команды, которые были вынуждены побеждать. Такого никогда не было, но теперь я вижу это в «Интер Майами».

Я участвовал в двух турнирах с «Атлантой» и никогда не читал, не видел и не слышал никаких требований относительно побед.

В то время не было заголовков, гласящих, что та или иная команда — главный кандидат на победу в МЛС. Однако теперь этим кандидатом с самого начала сезона стал «Интер Майами», — сказал Мартино.