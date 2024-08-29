Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чеферин о Роналду: «Его выдающиеся достижения в Лиге чемпионов должны стать вызовом для будущих поколений. Футболистам всего мира стоит подражать его качествам»

Сегодня нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов.

Источник: Sports.Ru

Сегодня нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории турнира. В общей сложности португалец провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов. Президент УЕФА лично наградил форварда в Монако, где проходит жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона.

"Криштиану Роналду — одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.

Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.

Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене — это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать", — сказал президент УЕФА.

Роналду получил приз от президента УЕФА как лучший бомбардир в истории ЛЧ. У Криштиану 140 голов в турнире.