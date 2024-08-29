Чеферин о Роналду: «Его выдающиеся достижения в Лиге чемпионов должны стать вызовом для будущих поколений. Футболистам всего мира стоит подражать его качествам»

Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.