Футболист «Ариса» Кокорин получил повреждение в матче чемпионата Кипра

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский футболист «Ариса» Александр Кокорин был заменен после полученной травмы в матче второго тура чемпионата Кипра с клубом «Омония 29-го мая».
Россиянин был заменен на 33-й минуте. Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ариса». Мяч забил вышедший на замену вместо Кокорина грузинский форвард Георгий Квилитая (78-я минута).
«Повреждение у Саши. Здоровья, капитан! Надеемся, что ничего серьезного», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.
Кокорину 33 года. Он выступает за «Арис» с 2022 года и стал с командой чемпионом Кипра. В первом туре чемпионата Кипра по футболу россиянин забил гол, который стал для него 23-м в составе команды.