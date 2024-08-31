Дзюба заявил, что ему важно оставаться хорошим человеком

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Оставаться хорошим человеком при любых обстоятельствах является одной из самых важных вещей в жизни. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.
В субботу Дзюба и боксер Рой Джонс провели мастер-класс в рамках «Ночи московского спорта», организованной Департаментом спорта города Москвы.
«Нужно никогда не сдаваться, продолжать верить, — сказал Дзюба. — Самое главное — оставаться хорошим человеком. Тяжело обмануть в долгую, сначала можешь обольстить людей, но потом видят, как ты себя ведешь, они понимают. Не хочется быть пустышкой, самое простое — не сдаться. В трудную минуту найдутся люди, которые тебя любят и ценят. Все сложности делают нас сильнее».
Дзюбе 36 лет, он является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита», дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 161 гол в 422 матчах. Также он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за сборную России (30).