Дзюба заявил, что ему важно оставаться хорошим человеком

«Нужно никогда не сдаваться, продолжать верить, — сказал Дзюба. — Самое главное — оставаться хорошим человеком. Тяжело обмануть в долгую, сначала можешь обольстить людей, но потом видят, как ты себя ведешь, они понимают. Не хочется быть пустышкой, самое простое — не сдаться. В трудную минуту найдутся люди, которые тебя любят и ценят. Все сложности делают нас сильнее».