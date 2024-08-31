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Артём Дзюба рассказал, как поддерживает физическую форму

Бывший нападающий «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» Артём Дзюба рассказал, как поддерживает физическую форму, находясь в статусе свободного агента.

Источник: Чемпионат.com

«Просыпаюсь, еду в тренажёрный зал, потом играю в футбол, в теннис и немного в волейбол. Неплохо на блоке, но надо тренироваться», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.