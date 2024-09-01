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Артем Дзюба: «Мы великая нация, должны быть друг за дружку вне зависимости от того, что происходит, любить свою страну, город, близких, оставаться хорошими людьми»

— Как подняться после поражений?

Источник: Sports.Ru

— Нужно никогда не сдаваться, продолжать верить. Самое главное — оставаться хорошим человеком. Если ты знаешь, какой ты человек, и ведешь себя правильно, то все тебе воздастся. Люди понимают, кто настоящий, а кто нет.

Не хочется быть пустышкой, надевать маску. Самое простое в тяжелых ситуациях — сдаться. У всех бывают периоды, когда ты хочешь на все плюнуть. Не можешь идти — ползи. Иди к своей цели. Вещи, которые случаются с нами, делают нас лучше, сильнее.

Вы должны любить свою страну, свой город, близких. Надо научиться быть терпимее друг к другу. Мы — великая нация, должны быть друг за дружку всегда, вне зависимости от того, что происходит, — заявил экс-игрок «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и сборной России.