Сергеев возвращается в «Крылья», Луна — в «Химках», Тикнизян не нужен «Динамо»

За самарский клуб форвард выступал до перехода в «Зенит». В минувшем сезоне Сергеев забил шесть мячей и отдал три ассиста в 26 играх РПЛ. В этом сезоне нападающий трижды вышел на поле, но не отметился результативными действиями.