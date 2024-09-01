Мостовой назвал сроки появления в футболе трансгендеров

Он добавил, что футбол превратился в науку, однако гарантированно вырастить талантливого футболиста все равно нельзя. «Сейчас что только не едят и пьют, но все равно есть сильные и слабые, талантливые и гениальные, плохие и бездарные. Всегда так было и будет», — подчеркнул экс-игрок.