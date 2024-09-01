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Мостовой назвал сроки появления в футболе трансгендеров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал сроки появления в футболе трансгендеров. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

Он допустил, что это произойдет лет через 10. «Что поделать. Главное, чтобы роботы не появились. В науке — пожалуйста. Но в футбол играют живые люди», — отметил Мостовой.

Он добавил, что футбол превратился в науку, однако гарантированно вырастить талантливого футболиста все равно нельзя. «Сейчас что только не едят и пьют, но все равно есть сильные и слабые, талантливые и гениальные, плохие и бездарные. Всегда так было и будет», — подчеркнул экс-игрок.

Мостовой завершил карьеру в 2005 году. В его активе десять голов в 50 матчах за сборную России. С 1991-го полузащитник выступал в европейских чемпионатах за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».