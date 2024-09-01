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«Селтик» разгромил «Рейнджерс» в первом в сезоне «Дерби старой фирмы»

Футболисты «Селтика» разгромили «Рейнджерс» в «Дерби старой фирмы».

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Селтика» одержали дома крупную победу над «Рейнджерс» в первом в сезоне принципиальном противостоянии клубов из Глазго, которое носит название «Дерби старой фирмы».

Встреча четвертого тура чемпионата Шотландии прошла в воскресенье на «Селтик Парк», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Дайдзэн Маэда (17-я минута), Кёго Фурухаси (40) и Каллум Макгрегор (75).

«Селтик» одержал на старте сезона четыре победы подряд с общей разницей мячей 12:0 и лидирует в таблице Шотландской премьер-лиги. «Рейнджерс» (7 очков) потерпел первое поражение в сезоне и занимает третью строчку.

Следующее противостояние «Селтика» и «Рейнджерс» запланировано в начале января 2025 года, в рамках 21-го тура чемпионата страны. Матч пройдет на «Айброкс».