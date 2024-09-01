«Кристалл» снова стал чемпионом России по пляжному футболу

Встреча прошла в воскресенье в Саратове и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кристалла». У победителей хет-трик оформил Родриго, еще по мячу забили Дмитрий Фролов и Егор Ремизов. У «красно-белых» отличились Луис Энрике, Максим Аркан (с пенальти) и Игуиньо.