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«Кристалл» снова стал чемпионом России по пляжному футболу

«Кристалл» победил «Спартак» и снова стал чемпионом России по пляжному футболу.

Источник: "Кристалл" Санкт-Петербург

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Петербургский «Кристалл» стал 9-кратным чемпионом России по пляжному футболу, победив в решающем матче Суперфинала московский «Спартак».

Встреча прошла в воскресенье в Саратове и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кристалла». У победителей хет-трик оформил Родриго, еще по мячу забили Дмитрий Фролов и Егор Ремизов. У «красно-белых» отличились Луис Энрике, Максим Аркан (с пенальти) и Игуиньо.

«Кристалл» завоевал титул чемпионов России в девятый раз в истории и четвертый раз подряд. «Спартак» в третий раз стал серебряным призером.

Бронзовые медали завоевал «Саратов», победивший в матче за третье место московский «Локомотив» — 4:3.