Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачкалинский «Анжи» объявил о возрождении клуба

Футбольный клуб «Анжи» в своих социальных сетях сообщил о перезапуске проекта.

Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

«Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда “Анжи” президенту МФК “South United” Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а так же одному из лидеров фанатского объединения “Дикая Дивизия” Абакару Гамидову для возрождения ФК “Анжи” в любительской лиге Дагестана», — говорится в заявлении клуба их Махачкалы.

«Анжи» был создан в 1991 году. В 2022-м клуб потерял профессиональный статус после отказа в лицензии для выступления в ФНЛ-2.

«Анжи» является бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка страны-2000/01 и 2012/13.