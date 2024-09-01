Махачкалинский «Анжи» объявил о возрождении клуба

«Осман Кадиев дал разрешение на использование бренда “Анжи” президенту МФК “South United” Арзулуму Султанахмедову для участия в медийном футболе, а так же одному из лидеров фанатского объединения “Дикая Дивизия” Абакару Гамидову для возрождения ФК “Анжи” в любительской лиге Дагестана», — говорится в заявлении клуба их Махачкалы.
«Анжи» был создан в 1991 году. В 2022-м клуб потерял профессиональный статус после отказа в лицензии для выступления в ФНЛ-2.
«Анжи» является бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка страны-2000/01 и 2012/13.