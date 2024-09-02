При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», — заявил президент союза Александр Дюков.