При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», — заявил президент союза Александр Дюков.
Тридцать первого августа вертолет Ми-8, следовавший с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с воздушным судном пропала. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Как сообщал министр по ЧС региона Сергей Лебедев, тела всех жертв катастрофы нашли, их передали судмедэкспертам.
Третье сентября объявили на Камчатке днем траура. На борту вертолета находились жители Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Бурятии и Удмуртии.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По предварительным данным, причиной крушения могли стать неисправность или ошибка пилотирования.