Миятович о первых голах Мбаппе в Ла Лиге: «Он забьет 30 за сезон или более — такие игроки приносят много очков. После Роналду и Месси у нас не было игрока, который забивал бы столько»

Он настоящий бомбардир, он отличный футболист, он забьет тридцать голов [за сезон] или более. Для меня это совершенно очевидно. Возможно, он забьет 35, 40 или 25 голов, мы не знаем. Но мы знаем, что игроки, забивающие более 30 голов, приносят много очков.