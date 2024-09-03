Легионер, которого хотел «Спартак», выбрал Европу, футболист РПЛ летит в Саудовскую Аравию. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Краснодар» интересуется нападающим АЕКа
Как стало известно Sport24, «Краснодар» проявляет интерес к нападающему АЕКа Леви Гарсии. Греческий клуб готов продать футболиста за 23 миллиона евро, а тринидадец рассчитывает на зарплату в размере 3,5 миллиона евро. На данный момент российский клуб пока не делал предложений по трансферу 26-летнего игрока.
Transfermarkt оценивает стоимость Гарсии в 13 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за афинский клуб 6 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
АЕК приобрел футболиста у иерусалимского «Бейтара» в 2020 году за 2,2 миллиона евро.
Футболист «Локомотива» будет играть на правах аренды в Саудовской Аравии
Левый защитник «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай продолжит карьеру в Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» договорился о переходе 21-летнего футболиста, сообщают саудовские СМИ. По данным инсайдера Ивана Карпова, это будет аренда за €1,2 млн с правом выкупа за €5 млн.
Митай перешел в «Локомотив» из греческого АЕКа летом 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 4 матчах железнодорожников.
Черышев ведет переговоры с клубами
Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал будущее своего сына, бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева. 33-летний Черышев находится без команды с начала лета, когда покинул итальянскую «Венецию» по истечении срока контракта.
«Нет, карьеру Денис не завершил. Ему еще играть и играть! Он ведет переговоры с разными клубами, так что ждем новостей», — заявил отец футболиста в интервью Metaratings.ru.
Денис Черышев провел 33 матча за сборную России и забил 12 голов. Он выступал за такие испанские команды, как «Реал Мадрид», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия».
Что в Европе и мире
Актюркоглу выбрал «Бенфику» вместо «Спартака»
Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу близок к переходу в «Бенфику», сообщает A Bola. Лиссабонский клуб договорился о покупке 25-летнего турецкого футболиста за €11 млн. Стороны заключат контракт на четыре сезона. Актюркоглу на частном самолете отправился в Португалию для подписания соглашения.
Ранее сообщалось, что попытку приобрести Актюркоглу предпринимал московский «Спартак».
«Рома» подпишет Хуммельса и Эрмосо
«Рома» близка к подписанию двух новых центральных защитников. Как утверждает Corriere dello Sport, состав римского клуба должны пополнить покинувший дортмундскую «Боруссию» Матс Хуммельс и ушедший из «Атлетико» Марио Эрмосо, который уже прибыл в Рим и подписал контракт до 2027 года.
В сезоне-2023/24 Эрмосо провел 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. А Хуммельс в прошлом сезоне провел 40 игр в составе «Боруссии», в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
Саудовский клуб подписал капитана сборной Узбекистана
Капитан и опорный полузащитник сборной Узбекистана Отабек Шукуров перешел из турецкого «Кайсериспора» в «Аль-Фейху» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба саудовского клуба.
В 2015—2018 годах Шукуров играл за «Бунедкор», после чего выступал в ОАЭ за «Шарджу». В июля 2022 года по февраль 2024-го хавбек защищал цвета турецкого «Карагюмрюка».
В активе 28-летнего Шукурова 7 голов в 69 матчах за сборную Узбекистана.
«Аль-Иттихад» предложил «Арсеналу» около 35 млн евро за Троссара
Вингер «Арсенала» Леандро Троссар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 29-летним бельгийцем интересуется «Аль-Иттихад», который уже предложил «Арсеналу» около 35 млн евро за игрока.
Контракт Троссара с лондонским клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.
В сезоне-2023/24 Троссар забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи в 46 матчах «Арсенала».
Николай Соников