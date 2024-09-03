Легионер, которого хотел «Спартак», выбрал Европу, футболист РПЛ летит в Саудовскую Аравию. Трансферы и слухи дня

«Рома» близка к подписанию двух новых центральных защитников. Как утверждает Corriere dello Sport, состав римского клуба должны пополнить покинувший дортмундскую «Боруссию» Матс Хуммельс и ушедший из «Атлетико» Марио Эрмосо, который уже прибыл в Рим и подписал контракт до 2027 года.