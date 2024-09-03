Вратарь Вьетнама Лев Данг о вопросах про сборную России: «Кто-то из партнеров узнавал, приедет ли Дзюба. Интересовались насчет Аршавина, он очень известный. Люди знают Дасаева, Яшина»

— У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и Миранчуки. Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли Дзюба. «А Аршавин приедет?» — также интересовался кто-то из друзей и знакомых.