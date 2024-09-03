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Вратарь Вьетнама Лев Данг о вопросах про сборную России: «Кто-то из партнеров узнавал, приедет ли Дзюба. Интересовались насчет Аршавина, он очень известный. Люди знают Дасаева, Яшина»

31-летний голкипер является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо». В 2011 году он уехал из России. По ходу карьеры выступал за клубы из Вьетнама, Таиланда, Лаоса и Японии.
Источник: Sports.Ru

5 сентября сборные Вьетнама и России проведут товарищеский матч в Ханое.

— А вас футболисты национальной команды спрашивали про сборную России?

— У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и Миранчуки. Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли Дзюба. «А Аршавин приедет?» — также интересовался кто-то из друзей и знакомых.

— Даже Аршавина помнят?

— Конечно! Он очень известный. Во Вьетнаме все люди, которые как-то относятся к футболу, знают его.

— А знают ли Александра Мостового?

— Думаю, кто углублен в футбольную тему, кто следил за сборной России до — в курсе. По крайней мере, люди знают футболистов СССР. Даже мне иногда стыдно, что я не знаю некоторые фамилии.

— Поразительно.

— Еще Дасаева, Льва Яшина знают, — сказал Данг.