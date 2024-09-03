Роналду о роли в сборной Португалии: «Всегда представляю себя игроком стартового состава, но уважаю решения тренера. Сейчас я чувствую, что по-прежнему важен команде»

— Это вы так думаете. До конца своей карьеры я всегда буду представлять себя игроком стартового состава. Я всегда уважал решения тренера, так было во всех клубах, где я играл — так или иначе, они иногда плохо обращались со мной. Если серьезно, то, когда речь заходит о профессиональной этике, я всегда буду уважать решения тренеров. Если вы отступаете от профессиональной этики, всегда могут возникнуть противоречия, но оставим это в стороне.