Черкасов о Соболеве в «Зените»: «Это бред, своеобразная причуда. Быстров уходил в “Спартак” на взлете карьеры, Дзюба выиграл все, что можно, а Александр — вполне себе “сбитый лет

А Соболев — странная покупка. Он не проходил в состав команды, которая, при всем уважении к слову «Спартак», болталась на не самых красивых местах турнирной таблицы в последние сезоны. У него приличный возраст. И вот бесспорный фаворит зачем-то покупает такого форварда. Для меня это странно, бред.