Ловчев о Соболеве в «Зените»: «Он не Пеле, Месси или Роналду, не выдающийся игрок, но для России довольно хороший нападающий. Семаку он нужен, партнеры будут получше, чем в “Спартак

«Соболев — не выдающийся игрок, это не Пеле, Марадона, Роналду или Месси. Но он нужен Семаку, и теперь перспективы Саши в новом клубе зависят только от него самого. Я думаю, интерес Семака связан с тем, что из всех центральных нападающих он лучше всех в России играет головой, опасен и забил много голов. А учитывая то, что “Зенит” очень много играет флангами и передачами в центр штрафной, Соболев нужен Семаку, и поэтому его взяли.