Роналду о молодых игроках в сборной: «Я им как старший брат, хотя некоторым гожусь в отцы — многие стесняются со мной говорить. Команда — это семья, я должен помогать новичкам»

"Приход новых игроков — нормальная ситуация для меня, и все то время, что я нахожусь в национальной команде, новичков хорошо принимают. Моя роль — помогать тем, кто приходит.
На мой взгляд, это сочетание [молодых и опытных игроков] очень важно для настоящего и будущего сборной. Я приветствую это решение тренера.
Многие из них стесняются заговорить со мной. Я встречался с Кендой ранее — тогда я подошел к нему и спросил: «Ты восстановился после матча?» Я видел, что он смутился. Я не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Некоторым я гожусь в отцы. Команда — это семья", — сказал нападающий сборной Португалии.