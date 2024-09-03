Роналду о молодых игроках в сборной: «Я им как старший брат, хотя некоторым гожусь в отцы — многие стесняются со мной говорить. Команда — это семья, я должен помогать новичкам»

Многие из них стесняются заговорить со мной. Я встречался с Кендой ранее — тогда я подошел к нему и спросил: «Ты восстановился после матча?» Я видел, что он смутился. Я не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Некоторым я гожусь в отцы. Команда — это семья", — сказал нападающий сборной Португалии.