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Герланд о Мюллере: «Месси и Роналду играют зрелищно, Томас — незрелищно, но невероятно хорошо! Он заслуживает места в истории футбола наряду с легендами — Беккенбауэром и Гердом Мюллером»

— Каково место Томаса в мировом футболе топ-класса?

Источник: Sports.Ru

— Лионель Месси и Криштиану Роналду играют зрелищно. Томас Мюллер играет не слишком зрелищно, но невероятно хорошо! Он не только входит в число лучших игроков мира на протяжении почти двух десятилетий, но и является игроком, не похожим ни на кого.

Никто не мог предвидеть такой карьеры, но Томас Мюллер абсолютно заслуживает своего места в истории «Баварии» и футбола наряду с такими легендами Мюнхена, как Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер. Томас Мюллер представляет современную «Баварию», — сказал экс-тренер мюнхенской команды.