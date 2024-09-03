Герланд о Мюллере: «Месси и Роналду играют зрелищно, Томас — незрелищно, но невероятно хорошо! Он заслуживает места в истории футбола наряду с легендами — Беккенбауэром и Гердом Мюллером»

— Лионель Месси и Криштиану Роналду играют зрелищно. Томас Мюллер играет не слишком зрелищно, но невероятно хорошо! Он не только входит в число лучших игроков мира на протяжении почти двух десятилетий, но и является игроком, не похожим ни на кого.
Никто не мог предвидеть такой карьеры, но Томас Мюллер абсолютно заслуживает своего места в истории «Баварии» и футбола наряду с такими легендами Мюнхена, как Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер. Томас Мюллер представляет современную «Баварию», — сказал экс-тренер мюнхенской команды.