ФИФА представила логотип нового клубного чемпионата мира

Турнир примут Соединённые Штаты Америки.
«Эмблема, которая будет адаптирована и использована для всех будущих турниров, вдохновлена мячом, историей футбола и культурой, а инициалы турнира C — W — C объединены в круглую пиктограмму. На уникальной эмблеме клубного чемпионата мира в центре выделено место для демонстрации элементов, наиболее приближенных к турниру, а именно успешных клубов из всех шести конфедераций, которые будут соревноваться в Соединённых Штатах», — написано в заявлении.
В клубном чемпионате мира по футболу — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года, примут участие представители каждой из шести континентальных конфедераций — АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), ОФК (Океания) и УЕФА (Европа). На сегодняшний день 30 из 32 команд прошли квалификацию, дополнительный клуб из КОНМЕБОЛ (Южная Америка) и представитель принимающей страны будут утверждены в установленном порядке.