ФИФА представила логотип нового клубного чемпионата мира

«Эмблема, которая будет адаптирована и использована для всех будущих турниров, вдохновлена мячом, историей футбола и культурой, а инициалы турнира C — W — C объединены в круглую пиктограмму. На уникальной эмблеме клубного чемпионата мира в центре выделено место для демонстрации элементов, наиболее приближенных к турниру, а именно успешных клубов из всех шести конфедераций, которые будут соревноваться в Соединённых Штатах», — написано в заявлении.