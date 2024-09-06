«Квинси в хорошем состоянии. У него горят глаза». Интервью гендиректора нового клуба Промеса в ОАЭ

— Это действительно так, но он не выступал в роли агента. Квинси не сразу же ответил на мой звонок и сообщение, поэтому я обратился к Денису. Он его предупредил, через двадцать минут в итоге созвонились и договорились о встрече. Я рассказал о клубе, чтобы Промес не пугался. Люди по-разному воспринимают футбол в ОАЭ, учитывая, что мы играем во втором по силе дивизионе страны. Сказал, что у нас тренер — голландец (Арно Бюйтенвег. — Прим. «СЭ»), после чего он, можно сказать, окончательно растаял.