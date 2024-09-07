Топовый российский футболист вернулся на родину, великий Зидан возобновляет карьеру. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Россиянин с испанским образованием будет играть в Москве
Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян перешел в «Локомотив» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 с возможным последующим выкупом. Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН».
— О предложении «Локомотива» особо долго не думал, потому что родной для меня клуб. Я этот клуб очень люблю и понимаю, что на данный момент это наилучший вариант для меня, — приводит слова Севикяна пресс-служба «Локомотива».
23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Севикян — уроженец Москвы и воспитанник «Локомотива». В 16 лет он уехал в систему испанского «Леванте» и дорос до дебюта в Ла Лиге. Также Эдгар прошел все ступени в молодежных сборных России, однако на взрослом уровне предпочел выступать за Армению.
Русский футболист переедет в Турцию
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает «РБ Спорт», хавбек близок к переходу в «Хатайспор». 24-летний футболист отправился на медосмотр, после чего турецкий клуб сможет арендовать Уткина с правом выкупа.
«Хатайспор» в стартовых четырех турах набрал лишь одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице Суперлиги Турции. Уткин в нынешнем сезоне провел за «Ростов» семь матчей во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.
Сербский форвард приедет в Россию из США?
Московский ЦСКА интересовался возможностью перехода нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяна Йовелича, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо. Но американский клуб не планирует расставаться с 25-летним сербом. Вероятнее всего, сделка не состоится.
В текущем сезоне Йовелич провел в MLS 22 матча и забил 12 голов. Ранее он выступал за «Айнтрахт», «Вольфсберг», «Црвену Звезду» и «Андерлехт».
Об интересе ЦСКА к Йовеличу сообщалось еще в сентябре 2022 года. Тогда же форвардом интересовались в «Сочи». Агент Деяна — бывший футболист «Крыльев Советов» и московского «Динамо» Огнен Короман.
Что в мире?
Легендарный голландец собрался в Бразилию
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии, утверждает Globo Esporte. По информации источника, 30-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента после истечения контракта с «Атлетико», присоединится к «Коринтиансу».
Стороны уже согласовали контракт, рассчитанный до конца 2026 года. За срок его действия Депай заработает порядка 70 млн реалов с учетом бонусов (более 11 млн евро).
В сезоне-2023/24 Мемфис провел 31 матч на клубном уровне, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. В составе сборной Нидерландов форвард становился призером чемпионатов мира и Европы, а также является вторым бомбардиром в ее истории (46 голов), уступая только Робину ван Перси.
Великий Зидан возвращается — будет работать в АПЛ?
Знаменитый футболист Зинедин Зидан заявил о своем намерении вернуться к работе тренером. Французский специалист покинул пост главного тренера «Реала» три года назад и с тех пор не тренировал. L'Equipe сообщает, что Зидан заинтересован в возможной работе в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, новое руководство манкунианцев под руководством сэра Джима Рэтклиффа рассматривало варианты на замену Эрику тен Хагу прошедшим летом. В списке кандидатов были Грэм Поттер, Томас Тухель и Гарет Саутгейт. Нидерландцу в итоге позволили продолжить работу в клубе, но «МЮ» провалил начало сезона, и краски над тренером стали сгущаться вновь. Одним из возможных сменщиков тен Хага является Зидан.
Ранее 52-летний француз рассматривался как главный тренер «МЮ». Однако до конкретных предложений дело не доходило.
Зидан — чемпион мира и Европы, обладатель «Золотого мяча» (1998) и один из лучших футболистов в истории. В качестве тренера он приводил мадридский «Реал» к победам в Ла Лиге, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Экс-игрок РПЛ нарасхват в Европе
Бывший полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи имеет множество вариантов для продолжения футбольной карьеры. Об этом сообщает HITC.
Минувшим летом 27-летний Языджи стал свободным агентом, покинув французский «Лилль» по истечении срока контракта. Сейчас на хавбека претендуют английские «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл», итальянские «Милан» и «Лацио», а также турецкий «Галатасарай».
В прошлом сезоне Юсуф Языджи провел за «Лилль» 42 матча, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи. В ЦСКА он играл с января по июнь 2022 года, забив восемь мячей в десяти матчах.
Топовый португалец вернулся во Францию
Португальский полузащитник Андре Гомеш перешел в «Лилль». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
31-летний Футболист присоединился к команде на правах свободного агента. В июне хавбек покинул «Эвертон» в связи с истечением срока действия контракта.
Гомеш уже выступал за «Лилль» в сезоне-2022/23. За «догов» он провел 27 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Португалец — чемпион Европы 2016 года и призер Кубка конфедераций — 2017.
Дмитрий Панов