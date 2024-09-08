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Президент «Сьона»: «Мы хотим подписать Антона Миранчука»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин подтвердил слухи об интересе к полузащитнику сборной России Антону Миранчуку.

Источник: РИА "Новости"

Ранее телеграм-канал «Убойная сила» сообщил, что Миранчук вскоре подпишет контракт со «Сьоном».

«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено. Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В “Сьоне” играл Антон Митрюшкин», — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

28-летний Антон Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.