Селюк про 3:0: «Смешно, Дзюба установил бы рекорд по голам в матче. Но нужно не обидеть вьетнамских товарищей. Хотелось бы видеть ханойского мальчика в “Спартаке” или “Зените”, дружить так д

С вьетнамцами играть 3:0 — это просто смешно. Если пригласить туда одного Дзюбу и кого-то, кто ему будет подавать, он раз в минуту будет забивать. Он бы там мог установить рекорд по забитым мячам в одном матче, потому что они даже подпрыгнуть не могут.