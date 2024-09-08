Селюк про 3:0: «Смешно, Дзюба установил бы рекорд по голам в матче. Но нужно не обидеть вьетнамских товарищей. Хотелось бы видеть ханойского мальчика в “Спартаке” или “Зените”, дружить так д

А потом говорят: «Мы последние товарищеские матчи выиграли с общим результатом 20:0». Да если брать таких соперников, и 100:0 можно сделать.
С вьетнамцами играть 3:0 — это просто смешно. Если пригласить туда одного Дзюбу и кого-то, кто ему будет подавать, он раз в минуту будет забивать. Он бы там мог установить рекорд по забитым мячам в одном матче, потому что они даже подпрыгнуть не могут.
Но тут ведь нужно не только сыграть, но и не крупно выиграть, чтобы не обидеть вьетнамских товарищей. Чтобы руководители из числа вьетнамских товарищей не обиделись.
Хотелось бы, конечно, видеть одного ханойского мальчика в «Спартаке» или «Зените». Ну, а что? Дружить так дружить", — сказал футбольный агент.