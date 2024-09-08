«Зенит» нацелился на воспитанника «Реала», экс-футболист ЦСКА может вернуться в Россию. Трансферы и слухи дня

Агент Альваро Навазо, представляющий интересы полузащитника «Тенерифе» Алекса Корредеры, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Химки».



«Пока мы еще не уладили все детали сделки по переходу Алекса в “Химки”. Будет нечестно по отношению к клубам говорить, что сделка уже закрыта. Но надеюсь, в ближайшее время все будет хорошо», — сказал Навазо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.