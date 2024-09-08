«Зенит» нацелился на воспитанника «Реала», экс-футболист ЦСКА может вернуться в Россию. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Динамо» объявило о трансфере Артура Гомеса
Бразильский нападающий Артур Гомес стал игроком московского «Динамо». Вингер подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года и будет играть под 11-м номером.
По данным портала Transfermarkt, сделка с «Крузейро» по переходу 26-летнего Гомеса обошлась «Динамо» в 5 млн евро (плюс 500 тысяч возможных бонусов).
Гомес выступал за «Крузейро» с 2023 года после перехода из лиссабонского «Спортинга». В активе 26-летнего бразильца 8 голов и 5 голевых передач в 59 играх за последние 1,5 года в составе «Крузейро».
«Зенит» хочет подписать Миранчука
По информации Sport24, петербургский «Зенит» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника сборной России Антона Миранчука. Однако футболист на данный момент не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург и выступления в России в целом. Приоритет для Миранчука — зарубежный клуб.
28-летний Антон Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» по истечении срока контракта. Напомним, летнее трансферное окно открыто в России до 12 сентября.
Корредера близок к переходу в «Химки»
Агент Альваро Навазо, представляющий интересы полузащитника «Тенерифе» Алекса Корредеры, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Химки».
«Пока мы еще не уладили все детали сделки по переходу Алекса в “Химки”. Будет нечестно по отношению к клубам говорить, что сделка уже закрыта. Но надеюсь, в ближайшее время все будет хорошо», — сказал Навазо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
«Зенит» предложил за воспитанника мадридского «Реала» 13 млн евро
Полузащитник мексиканской «Америки» Альваро Фидальго все еще может продолжить карьеру в петербургском «Зените», сообщает La Silla Rota. По данным источника, «Зенит» сделал новое предложение по трансферу испанского хавбека в 13 миллионов евро. «Америка» примет решение по Фидальго до 12 сентября, когда в России закрывается окно переходов.
27-летний Альваро Фидальго является воспитанником мадридского «Реала». В этом сезоне он провел за «Америку» 10 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.
Что в Европе и мире
Марсьяль близок к переходу во «Фламенго»
Французский нападающий Антони Марсьяль близок к переходу в бразильский «Фламенго», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 28-летний форвард пребывает в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед», где он провел 8 сезонов.
В сезоне-2023/24 Марсьяль боролся с травмами и отыграл всего 13 матчей за «МЮ», забив 1 мяч.
«Барса» планирует подписать двух игроков сборной Германии
Защитник «Баварии» Йозуа Киммих (на фото) и защитник «Байера» Джонатан Та могут стать игрокам «Барселоны». Отмечается, что оба футболиста сборной Германии входят в трансферные планы каталонцев в 2025 году.
У обоих игроков заканчиваются действующие контракты с клубами, и испанцы хотят подписать их в качестве свободных агентов. К игрокам большой интерес проявляет действующий тренер «Барсы» немец Ханси Флик.
Муньяин подписал контракт с новым клубом
Бывший вингер «Атлетика» Икер Муньяин стал футболистом ФК «Сан-Лоренсо». Аргентинский клуб объявил о подписании контракта с 31-летним футболистом сроком до декабря 2025 года.
Этим летом Муньяин покинул «Атлетик» из Бильбао, в котором провел более 500 матчей.
Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Краснодаре»
Полузащитник сборной Казахстана и «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Краснодаре». Как сообщает Transfermarkt, «Краснодар» является одним из вариантов возможного продолжения карьеры Бактиера. По данным источника, возможен переход в качестве аренды до конца сезона с последующим правом выкупа.
Зайнутдинов до перехода в «Бешикташ» в 2023 году выступал за московский ЦСКА.
Николай Соников