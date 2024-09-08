Футболист, которого ударил Артём Дзюба, прокомментировал данную ситуацию

«Бью по воротам. Человек просто безрассудно толкает меня в борт, когда у меня уже не было мяча. Я подворачиваю голеностоп. Говорю ему: “Ты чё, долбанутый (в оригинале использовалось более грубое слово), что ли?” Он подходит и ещё сзади бьёт по лицу.



Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: “Отстань от меня”, ещё что-то… А! Говорю ему: “Иди на…!” Типа отстань. Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берёт ещё и поджопник даёт. Это просто вседозволенность какая-то.



Понятно, что это Дзюба. Но что теперь? Давайте именем Дзюбы турнир назовём, если рэф боится его удалить, а главный по судьям просто смотрит на это со стороны.



Какое должно быть решение? Мне жёлтую карточку за мат, а им две красные карточки — за удар по лицу и за пинок. Всё очевидно», — приводит слова Карпова Sport24.