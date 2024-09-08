Азамат Мусагалиев — об общении с Галицким: будто побывал на лекции по философии

«Во время игры я общался с Галицким? Да, всё верно, я был у него в ложе, и мы немного поговорили. Я обогащён после общения с таким человеком, каким является Сергей Николаевич. Знаете, я будто побывал на лекции по философии жизни от правильно человека. Он патриот своей страны, города. Это пример того, как нужно в целом жить.



Разбирается ли Галицкий в футболе? Да. Он мне сказал, что я сколотил неплохую банду [ФК “10”], раз болельщики пришли на нас смотреть», — приводит слова Мусагалиева «РБ Спорт».