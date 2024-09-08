Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Селюк: «Раньше выступавшие за сборную чувствовали гордость за страну. Сейчас это превратили в шоу Петросяна»

Игра с Таиландом должна была состояться 7 сентября в Ханое, но была отменена из-за тайфуна. Вьетнамцев команда Валерия Карпина разгромила со счетом 3:0.

Источник: Sports.Ru

"Это уже такой юмор в футболе, такие матчи, чтобы посмеяться, пошутить. Проблема в том, что, с одной стороны, это все весело, но если говорить серьезно, раньше выступлением за сборную гордились. А сейчас за сборную играли все в РПЛ и играют с такими командами, что и забивали уже тоже все.

Такие игры сводят на нет гордость от выступлений за сборную. Раньше игроки, которые выступали за сборную, чувствовали гордость за страну, у них была мотивация победы, сейчас это превратили в шоу Петросяна. И от этого грустно", — сказал футбольный агент.