Дмитрий Селюк: «Раньше выступавшие за сборную чувствовали гордость за страну. Сейчас это превратили в шоу Петросяна»

"Это уже такой юмор в футболе, такие матчи, чтобы посмеяться, пошутить. Проблема в том, что, с одной стороны, это все весело, но если говорить серьезно, раньше выступлением за сборную гордились. А сейчас за сборную играли все в РПЛ и играют с такими командами, что и забивали уже тоже все.