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Галлас о нападающих: «Холанд — лучший в мире сейчас. У меня было много сложных соперников — Криштиану, Месси, Анри, Дрогба — но самой большой угрозой был Роналдо»

— Кто сейчас лучший нападающий на планете? Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд?
Источник: Sports.Ru

— Хотя Килиан Мбаппе начал забивать за «Реал Мадрид», Эрлинг Холанд — лучший нападающий в мире.

— Какой нападающий доставил вам наибольшие трудности в карьере?

— За мою карьеру у меня было много сложных соперников, включая Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Тьерри Анри и Дидье Дрогба, но самой большой угрозой был Роналдо.

Мы играли против Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года, и поскольку некоторые из нашей команды играли против них раньше, мы спросили их, чего стоит ожидать. Я говорил с Франком Лебефом и Марселем Десайи о чемпионате мира 1998 года и о том, как его опекать, но они оба сказали, что стоит забыть об этом. Он был настолько быстр в своих движениях, что если подойти слишком близко, мяч просто исчезнет, так что я уже представлял, какой это будет вызов.

Он легенда игры, но нам удалось победить и сохранить ворота сухими. Я был настолько сосредоточен перед той игрой, что скажу, что играть против него было моим самым большим вызовом, — отметил экс-защитник сборной Франции, «Челси» и «Арсенала» в интервью Gambling Zone.