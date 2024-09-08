Фабрегас? Большая честь работать под руководством. Он был одним из лучших игроков в мире. Я очень рад начать это приключение. Он был умен и делал отличные результативные передачи«, — сказал защитник “Комо” La Gazzetta dello Sport.
Серджи Роберто собрал идеальный состав «Барсы»: тер Стеген или Вальдес, Алвес, Пуйоль, Пике, Альба, Хави, Иньеста, Бускетс, Неймар, Суарес и Месси
"Тер Стеген или Вальдес в воротах, с Дани Алвесом, Пуйолем, Пике и Жорди Альбой в защите. Хави, Иньеста и Бускетс в полузащите. Неймар, Суарес и Месси в атаке.