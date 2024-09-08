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Губерниев: Дзюба должен извиниться перед всеми прекрасными женщинами на планете Земля

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале в финале Лиги уличного футбола.

Источник: РИА "Новости"

В одном из эпизодов матча между футболистами команд завязалась потасовка, в результате которой экс-игрок сборной России Артем Дзюба, выступавший за Mandalorian Team, пнул футболиста «Амкала». Игроки «Амкала» отказались продолжать встречу, если судья не покажет красную карточку Дзюбе. В итоге «Амкал» продолжил игру резервистами и даже забил в свои ворота, после чего Дзюба назвал команду соперников «девочками» из-за срыва матча, который вместо «Амкала» доиграли футболисты «Чертаново Медиа».

«Дзюба должен обязательно извиниться за случившееся. Это было очень некрасиво. И он должен в первую очередь извиниться перед всеми прекрасными женщинами на планете Земля», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».