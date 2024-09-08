Губерниев: Дзюба должен извиниться перед всеми прекрасными женщинами на планете Земля

В одном из эпизодов матча между футболистами команд завязалась потасовка, в результате которой экс-игрок сборной России Артем Дзюба, выступавший за Mandalorian Team, пнул футболиста «Амкала». Игроки «Амкала» отказались продолжать встречу, если судья не покажет красную карточку Дзюбе. В итоге «Амкал» продолжил игру резервистами и даже забил в свои ворота, после чего Дзюба назвал команду соперников «девочками» из-за срыва матча, который вместо «Амкала» доиграли футболисты «Чертаново Медиа».