«Говорю Дзюбе: “Иди на ###!” А он мне поджопник — вседозволенность какая-то. Давайте его именем турнир назовем, если рэф боится удалить». Хавбек «Амкала» Чужой о стычке

Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: «Отстань от меня», еще что-то… А! Говорю ему: «Иди на ###!» Типа отстань. Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берет еще и поджопник дает. Это просто вседозволенность какая-то.