Был легендой СССР, забивал Бразилии на «Маракане», молился перед судьей на коленях. Истории о великом Андрееве

Из Ростова футболист не уехал — только сменил команду, перейдя в «Ростсельмаш». Перед этим шел долгий процесс увольнения из армии, во время которого СКА принципиально не отпускал свою звезду. Форму пришлось поддерживать в любительских турнирах и городских чемпионатах. Но в «Ростсельмаше» карьера толком не удалась — если, конечно, сравнивать с годами в СКА. Сто матчей и 43 мяча — таким выдался этап во второй ростовской команде.