Был легендой СССР, забивал Бразилии на «Маракане», молился перед судьей на коленях. Истории о великом Андрееве

Судьба легендарного советского футболиста Сергея Андреева была прочно связана с Ростовом-на-Дону. Переехав в местный СКА, форвард надолго задержался на южных просторах и стал ассоциироваться с донским регионом. Хотя сам Андреев начинал в родном Луганске, а в начале девяностых неплохо поиграл в Швеции, Ростов был для него полноценной родиной — там прошли лучшие годы жизни и карьеры.
Сергею Васильевичу есть чем похвастать. Еще в луганской (вернее, ворошиловградской) «Заре» он становился финалистом Кубка СССР. В этом же турнире его гол принес ростовскому СКА сенсационную победу над московским «Спартаком». Будучи игроком не из столицы, Андреев очень много забивал и дважды был лучшим бомбардиром чемпионата страны. Главное достижение форварда — олимпийская бронза в Москве-1980 и статус первого голеадора соревнований.
Потерял дочь из-за врачебной ошибки
Футбольный путь Андреева начался в ворошиловградском спортивном интернате, откуда он в 16 лет попал в «Зарю» — на тот момент сильнейшую команду Советского Союза. В ее составе 174-сантиметровый форвард провел шесть лет, сыграл 95 матчей и забил 13 мячей. Но карьера в родной команде прервалась: в 22 года Андреева призвали в армию, и он попал в ростовский СКА.
Волею судьбы город на Дону стал второй родиной для футболиста. В первый же год Сергей Васильевич стал лучшим бомбардиром первой лиги и помог армейцам подняться в высшую. На него обратили внимание топ-клубы СССР, а особенное внимание проявил «Спартак». По некоторым данным, Константин Бесков был впечатлен способностями Андреева и даже отправил капитана Олега Романцева на переговоры.
Позже форвард признавался: он и сам хотел стать спартаковцем. Но в дело вмешалась личная трагедия — у футболиста умерла дочь.
— [Врачи в роддоме] прокалывают пузырь. Вода сошла — ребенок не идет. Полезли туда клещами — взяли за голову… Ребенок погиб не сразу. В Москву возили, жена Бескова что могла сделала. Мы ж девочку в честь нее Лерой назвали. Валерия Николаевна с супругой пошли в больницу. Возвращаются, у Бесковой лицо, заплывшее от слез, — не спасли… — рассказывал Андреев «Спорт-Экспрессу».
Уйти из ЦСКА помогла теща
После трагедии вопрос о переходе в «Спартак» подвис в воздухе — Бесков не стал давить на футболиста. Но Андреева, который оставался военнообязанным, вызвали в ЦСКА. Всё шло к тому, что ростовский форвард станет московским армейцем. Его способности высоко оценивал тогдашний тренер ЦСКА Олег Базилевич. Но переехать в Москву было не суждено.
— Теща прознала — накануне съезда КПСС создан специальный комитет. Любая жалоба рассматривается моментально. Она написала, и меня из ЦСКА отпустили, — вспоминал Андреев.
Из Ростова футболист не уехал — только сменил команду, перейдя в «Ростсельмаш». Перед этим шел долгий процесс увольнения из армии, во время которого СКА принципиально не отпускал свою звезду. Форму пришлось поддерживать в любительских турнирах и городских чемпионатах. Но в «Ростсельмаше» карьера толком не удалась — если, конечно, сравнивать с годами в СКА. Сто матчей и 43 мяча — таким выдался этап во второй ростовской команде.
В целом, конечно, Андреев оставил след в ростовском футболе. Ему удавалось получать вызовы в основную сборную СССР — достижение, которое редко покорялось провинциальным футболистам. Сергей Васильевич даже забивал Бразилии на легендарной «Маракане», пусть и в товарищеском матче. «Маракана», тогда еще вмещавшая двести тысяч, совершенно не давила и не выглядела громадиной", — вспоминал футболист. Тогда сборная СССР победила со счетом 2:1.
Молился из-за фола на Марадоне
Также Андреев противостоял великому Диего Марадоне. Советский футболист чуть не сломал знаменитого аргентинца!
— Мяч никогда отбирать не умел, а минуте на 80-й погнался за Марадоной, сделал подкат. Но настолько неудачно, что засадил ногой куда-то в район почек. Он рухнул, стадион притих, судья несется. Я понимаю: какая красная — черная! И к стенке поставить! Если б поле от трибун не отделяли четырехметровый ров и сетка, фанаты меня бы прямо там растерзали… — признавался Андреев.
Футболист, понимая серьезность ситуацию, пошел на необычный шаг — он упал на колени перед арбитром и попросил не удалять, сложив руки как в молитве. Судья оценил поступок и ограничился желтой карточкой. Марадона не получил травму и доиграл матч до конца. Но Андреев однажды признался: ему до сих пор стыдно за тот эпизод.
Многие считали, что ростовчанин получал вызов в сборную незаслуженно. Даже ходили слухи: якобы Андреев задабривал Бескова ростовскими раками, чтобы попадать в национальную команду. Сам футболист относился к этим разговорам спокойно и даже с юмором. «Да я мог бы всех раков Дона привезти! Но если б не забивал, никто бы меня в сборную не приглашал», — заявлял нападающий.
Деньги от трансфера ушли в медицину
В 1989 году Андреев уехал в Швецию и провел там четыре года. За «Эстер» и «Мьельбю» он сыграл 104 матча и забил 32 мяча.
За границу ростовчанин поехал вместе с Сергеем Пригодой. «Эстер» заплатил за советских футболистов несколько десятков тысяч долларов — хорошие деньги по тем временам. Большую часть забрал «Совинтерспорт», который служил посредником в переговорах. Другая часть пошла на благое дело.
— Недалеко от стадиона «Ростсельмаш» есть городская больница. Приходит к генеральному директору клуба Мазневу человек и говорит: «Василий Иванович, просьба необычайная. Я знаю, что за Андреева поступили деньги от “Совинспорта”: десять тысяч долларов. Выручайте, есть возможность приобрести аппарат, который дробит камни в почках. Это прорыв в медицине!». Василий Иваныч согласился, клуб отдал всю валюту, что за меня заплатили. Так что какую-то пользу стране я принес, — рассказывал Андреев журналу «Футбол».
Но в Швеции отношения сложились не со всеми одноклубниками. Некоторые невзлюбили Андреева и прямо называли его «руссь евль» — «русский черт». Хотя форвард в первом же сезоне за «Эстер» забил 14 мячей и сделал 13 передач, ему всё равно было тяжело адаптироваться. «В команде были четыре парня из молодежной сборной Швеции, и они очень ревниво отнеслись к моим успехам», — признавался советский футболист.
Называл Игнашевича тюфяком
В 1993 году Андреев вернулся в «Ростсельмаш», где завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России — 1998, и это достижение долгое время было лучшим в истории Ростова. В бытность Сергея Васильевича донской город увидел вживую легендарный «Ювентус» — это было в июле 1999 года.
При Андрееве раскрылись такие легенды российского футбола, как Дмитрий Лоськов, Дмитрий Кириченко и Александр Маслов. Но были и промахи: тренер не сумел разглядеть талант в 18-летнем Сергее Игнашевиче. «Мы рассматривали его в качестве замены Лоськову? Да этого и в помине не было. Смешно сравнивать Лоськова и тюфяка Игнашевича», — говорил Андреев.
После ухода из «Ростова» больших команд в карьере легенды СССР не было. «Черноморец», «Салют-Энергия», СКА и любительская «Ника» — не самый топовый послужной список. Андреев пробовал силы за границей, работая в казахстанском «Атырау» и македонском «Вардаре». Последним профессиональным клубом в его карьере стал новочеркасский «Митос», расформированный в 2016 году.