Этому легендарному футболисту СССР великий Лобановский прощал все. Он был одним из его любимчиков

Знаменитый защитник и полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Бессонов был футболистом универсальным — мог надежно сыграть в обороне, качественно проявить себя в полузащите, а при необходимости и вовсе ринуться в атаку. За это качество Бессонова очень ценил великий Валерий Лобановский.
«Будущее за универсализацией, — считал Лобановский. — Чем больше универсалов-игроков будут играть в команде (универсальный футболист — это умеющий играть в обороне, умеющий играть в атаке, умеющий готовить атаку)… Так вот будущее за тем, что команды будут иметь большой набор универсалов. Когда это будет — завтра, через год, через 10 лет, через 100 лет, — я не знаю. Но это будет. К этому футбол идет. И затормозить эту идею вряд ли кто сможет».
При Лобановском Бессонов превратился в одного из самых ярких и качественных футболистов СССР. С киевским «Динамо» Владимир выиграл практически все: шесть золотых медалей чемпионата СССР, пять национальных кубков, три Суперкубка страны и даже Кубок обладателей кубков УЕФА.
Бессонов, как и многие его партнеры по сборной СССР, любил шумные застолья с крепким алкоголем. Для Лобановского же была важна дисциплина — тренер понимал, чем его футболисты занимаются в свободное время и иногда даже закрывал на это глаза. Но вот к тренировочному процессу Валерий Васильевич всегда подходил ответственно и требовал этого же от своих футболистов. Если они вовремя не появлялись на тренировке, то Лобановский их наказывал — отстранял на несколько игр или вовсе выгонял из команды.
Однако, одним из немногих, кому главный тренер «Динамо» и сборной СССР прощал все, был Владимир Бессонов.
«В Киеве проверки были в порядке вещей. А Бессонову, кстати, Лобан прощал все, — подтверждал легендарный защитник “Спартака” и сборной СССР Вагиз Хидиятуллин. — Вел себя Валерий Васильевич очень деликатно. Не кричал, ногами не топал. Бывало, распределяет нагрузку перед тренировкой. В первую группу отправляет бегунков вроде Яремчука с Яковенко. Во вторую — остальных, в третью — тех, кто восстанавливается после травм. Затем смотрит на несвежую Володькину физиономию и — почти шепотом: “А Бессонов — в баню”.
К Владимиру Лобановский относился как к своему ребенку. Когда тренеру задавали вопрос об отчислении Бессонова, главный тренер «Динамо» отвечал так: «Если я его отчислю, он же под забором умрет».
Особое отношение ощущал и сам футболист: «При всей внешней строгости он относился к нам очень тепло — как к детям, — вспоминал Бессонов. — Мы его даже “папой” за глаза называли, — разве это ни о чем не говорит?».
Лобановский не терпел критики как в свой адрес, так и в адрес любимчика Бессонова. Например, издатель немецкого журнала «Киккер» и большой друг великого советского тренера Карл-Хайнц Хайманн однажды в интервью «Советскому спорту» выразил мнение, что Валерий Васильевич «убил» во Владимире форварда.
После этих слов Лобановский позвонил Хайманну и сказал, что тот не разбирается в футболе. Они даже на несколько лет прекратили общение, хотя часто любили спорить на различные футбольные темы.
К концу 80-х у Бессонова появилась возможность уехать в Европу — на футболиста вышла «Рома». Но в трансфер тут же вмешался Лобановский, который попросил Владимира остаться еще пару сезонов и уехать в Рим после ЧМ-1990.
Там сборная СССР выступила крайне неудачно, а интерес итальянцев к футболисту пропал. Уже в 1990-м Бессонов все же уехал за границу, но не в Италию, а в Израиль, где и завершил карьеру.