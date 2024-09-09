Этому легендарному футболисту СССР великий Лобановский прощал все. Он был одним из его любимчиков

Бессонов, как и многие его партнеры по сборной СССР, любил шумные застолья с крепким алкоголем. Для Лобановского же была важна дисциплина — тренер понимал, чем его футболисты занимаются в свободное время и иногда даже закрывал на это глаза. Но вот к тренировочному процессу Валерий Васильевич всегда подходил ответственно и требовал этого же от своих футболистов. Если они вовремя не появлялись на тренировке, то Лобановский их наказывал — отстранял на несколько игр или вовсе выгонял из команды.