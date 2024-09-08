Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»

«Тут надо на всю ситуацию смотреть, турнир как называется? “Уличный футбол”, правильно? Во дворе и по башке можно настучать. Мы все росли во дворах, и у всех случаи разные были. Никто не говорит, что перед Дзюбой должны танцевать и приклоняться. Моя команда тоже играла против него, и мы с уважением к нему, он — к нам.