Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мартинес о Роналду в запасе на матч с Шотландией: «Тактическое решение, чтобы распределить силы при 2 матчах за 72 часа. Криштиану знает, как это важно»

Нападающий не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч Лигинаций против Шотландии.

Источник: Sports.Ru

"Это тактическое решение. Я хочу распределить силы, когда мы играем два матча за 72 часа. В матче против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело лишь в том, чтобы поберечь игрока, оставив его в запасе.

Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь", — сказал главный тренер сборной Португалии в интервью RTP.