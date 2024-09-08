Мартинес о Роналду в запасе на матч с Шотландией: «Тактическое решение, чтобы распределить силы при 2 матчах за 72 часа. Криштиану знает, как это важно»

Он наш капитан и знает, что это очень важно для нас. Важно распределять силы. У нас в стартовом составе четыре новых игрока, еще двое отыграли по 45 минут. Криштиану провел отличную игру против Хорватии, и его важно поберечь", — сказал главный тренер сборной Португалии в интервью RTP.