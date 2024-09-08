Мерфи о Кейне: «Есть пример Роналду — в 31 год у него впереди еще много лет карьеры. У Англии нет других нападающих такого уровня»

Главное, когда играет Кейн, чтобы он был центральной фигурой. В матче против Ирландии он выглядел как тот капитан сборной Англии, которого мы знаем. Ему помогали игроки, которые забегали вперед, когда он оттягивался назад. Если он в форме и готов, вы всегда должны выбирать Кейна, потому что он наш лучший бомбардир, даже если это значит, что другие звезды останутся вне состава", — сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью Daily Mail.