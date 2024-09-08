Роналду забил победный гол в 3-м матче подряд за Португалию и «Аль-Наср»

Голы Роналду в двух предыдущих матчах за Португалию и «Аль-Наср» также стали победными. В предыдущем матче против Хорватии (2:1) форвард забил 2-й гол португальцев, а до этого отличился в концовке 1-го тайма матча «Аль-Насра» против «Аль-Фейхи» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии.