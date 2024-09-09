Икер Муниаин: «Мы трогали футболку Аргентины с фамилией Месси перед каждым матчем “Атлетика” в Кубке Испании — у нее была чемпионская аура. Перед полуфиналом я забыл сделать это, и мы&nb

У этой футболки была чемпионская аура, и я повесил ее в раздевалке и сказал партнерам по команде: «Ребята, нужно, чтобы перед каждым матчем Кубка Испании мы прикасались к этой футболке — я чувствую, что она принесет нам удачу и поможет дойти до финала». И мы делали это на протяжении всего турнира. Мы трогали ее, выходили в следующий раунд и так продолжали продвигаться вперед.