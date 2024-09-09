Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду забил 48 сборным — это рекорд. Больше всего голов — Люксембургу, Литве и Швеции

Форвард сборной Португалии вышел на замену в игре Лиги наций и отметился победным голом на 88-й минуте — 2:1.

Источник: Sports.Ru

Роналду в течение карьеры забил 48 национальным командам. Ни один другой футболист не смог достичь этой отметки.

Больше всего голов — в ворота Люксембурга (11). Также в тройке Швеция и Литва — по 7 мячей.