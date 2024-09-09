Роналду забил 48 сборным — это рекорд. Больше всего голов — Люксембургу, Литве и Швеции

Роналду в течение карьеры забил 48 национальным командам. Ни один другой футболист не смог достичь этой отметки.
Больше всего голов — в ворота Люксембурга (11). Также в тройке Швеция и Литва — по 7 мячей.
Форвард сборной Португалии вышел на замену в игре Лиги наций и отметился победным голом на 88-й минуте — 2:1.
Роналду в течение карьеры забил 48 национальным командам. Ни один другой футболист не смог достичь этой отметки.
Больше всего голов — в ворота Люксембурга (11). Также в тройке Швеция и Литва — по 7 мячей.