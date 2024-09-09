Бучневич о Макдэвиде: «Смесь Месси и Мбаппе в хоккее. Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков за сезон»

Если бы он играл только против меня один на один, то набрал бы 300 очков. Он уникален. У него мощные руки. Здорово, когда ты можешь управлять шайбой на такой скорости. Это искусство. Коннор — это смесь Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в хоккее", — сказал Бучневич.