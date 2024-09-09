Харри Кейн: «Роналду и Месси вдохновляли меня в детстве. Более 900 голов за карьеру — исключительное достижение, а то, как Криштиану играет в 39, действительно мотивирует»

Я стараюсь использовать в качестве мотивации разных игроков, особенно тех, кто старше меня. Забить более 900 голов за карьеру — это исключительное достижение, а то, как [Роналду] играет в таком возрасте, действительно вдохновляет. Я думаю, это мотивирует меня и помогает понять, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне, — сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии.