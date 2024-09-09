«Роналду говорил: “Буду играть до 30, потом займусь чем-то другим”. Вскоре стало понятно, что это невозможно — он всегда стремится к совершенству». Коштинья о Криштиану

"Я помню его с самого раннего возраста, когда он дебютировал [за сборную] против Казахстана в 2003 году. Единственное, что меня удивляло в то время — это то, что он говорил, что хочет бросить футбол в 30 лет. Но вскоре стало понятно, что это невозможно, ведь он в любой ситуации стремится к совершенству.