Коштинья: «Роналду ходил в спортзал, чтобы бороться с сильными игроками, хотел быть быстрее всех. Невероятная сила воли. Он бьется каждый день, когда в его категории есть такие как Месси»

Это все благодаря его образу мышления, решимости, амбициям — он знает, что должен делать, чтобы быть лучшим. Он борется каждый день, когда в его категории есть такие игроки, как Месси и Неймар. Он всегда поддерживает уровень практически на протяжении всего сезона, и это меня не удивляет — думаю, даже сейчас он хочет показать, почему даже в свои [почти] 40 лет является капитаном и игроком стартового состава такой сборной, как Португалия.